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21:37 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة جامعة الدول العربية

    عباس: القدس ليست للبيع وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

    © REUTERS / Mohammad Hamed
    العالم العربي
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    أضاء الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الشعلة الرابعة والخمسون لانطلاق الثورة الفلسطينية وتأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

    رام الله- سبوتنيك. وقال الرئيس عباس رئيس حركة فتح، في كلمة، إن:"القدس ليست للبيع، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولن نقبل أبدا ولن نسمح لأحد ولن يسمح أهلنا وشعبنا وكل العالم وكل أحراره أن يبيعوا القدس وأن يبيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس لإسرائيل وهذا لن يحدث أبدا".

    الاستعداد باستقبال الوفد الحكومي من حركة فتح في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AP Photo / Khalil Hamra
    فتح: "حماس" اعتقلت 500 من كوادرنا لإجهاض الاحتفال بذكرى الثورة
    وتابع: "هذه مؤامرة يحيكونها من بعيد ويحاولون أن ينفذونها، لن نسمح لأحد أن يفعل ذلك ستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، كما قال الشهيد الخالد ياسر عرفات سيرفع طفل فلسطيني علم فلسطين على أسوارها ومآذنها، وكنائسها".

    وأضاف الرئيس عباس: "54 عاما استمرت الثورة بإرادتكم بدماء الشهداء بدم الجرحى بمعاناة الأسرى، معاناة هذا الشعب ستستمر حتى يحصل على الدولة الفلسطينية المستقلة".

    وأردف رئيس حركة فتح: "ما زال هناك من يحاربها، ومن يحاول أن يدمرها يتجاهلها، خسئوا أولئك الذين يمنعون إيقاد الشعلة في غزة من يفعل هذا هو خارج عن الصف الوطني ومن يمنعنا خارج عن الصف الوطني وقد مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك وهم إلى مزابل التاريخ".

    ومنعت حركة حماس مساء اليوم حركة فتح من إقامة فعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها واعتقلت نحو 500 شاب من أعضاء وكوادر الحركة في قطاع غزة، لكن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس نفت اعتقال هذا العدد. وقالت إنها استدعت 38 لمنع وقوع احتكاك بين أعضاء الحركتين.

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    الكلمات الدلالية:
    حركة حماس, حركة فتح, محمود عباس, القدس, إسرائيل, فلسطين
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