عباس: القدس ليست للبيع وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

رام الله- سبوتنيك. وقال الرئيس عباس رئيس حركة فتح، في كلمة، إن:"القدس ليست للبيع، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولن نقبل أبدا ولن نسمح لأحد ولن يسمح أهلنا وشعبنا وكل العالم وكل أحراره أن يبيعوا القدس وأن يبيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس لإسرائيل وهذا لن يحدث أبدا".
وأضاف الرئيس عباس: "54 عاما استمرت الثورة بإرادتكم بدماء الشهداء بدم الجرحى بمعاناة الأسرى، معاناة هذا الشعب ستستمر حتى يحصل على الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأردف رئيس حركة فتح: "ما زال هناك من يحاربها، ومن يحاول أن يدمرها يتجاهلها، خسئوا أولئك الذين يمنعون إيقاد الشعلة في غزة من يفعل هذا هو خارج عن الصف الوطني ومن يمنعنا خارج عن الصف الوطني وقد مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك وهم إلى مزابل التاريخ".
ومنعت حركة حماس مساء اليوم حركة فتح من إقامة فعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها واعتقلت نحو 500 شاب من أعضاء وكوادر الحركة في قطاع غزة، لكن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس نفت اعتقال هذا العدد. وقالت إنها استدعت 38 لمنع وقوع احتكاك بين أعضاء الحركتين.
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