الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية شمال صعدة

حقق الجيش اليمني المدعوم من التحالف، تقدماً في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "الجيش نفذ هجوماً واسعاً بقيادة العميد ياسر مجلي قائد محور علب، على مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية باقم شمال صعدة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... نجاة مسؤول كبير في "أنصار الله" من محاولة اغتيال

وأضاف "الهجوم أسفر عن سيطرة الجيش على مواقع استراتيجية كانت تتمترس فيها المليشيا، وكبدتها ما لا يقل عن عشرة قتلى وعشرات الجرحى".

وأكد "استمرار عمليات الجيش في تضييق الخناق على ما تبقى من أجزاء بسيطة تفصلها عن تحرير مركز مديرية باقم، بعد السيطرة على مساحة واسعة منها بينها السلاسل الجبلية المطلة على مركزها".

وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.