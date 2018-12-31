في أول يوم بـ 2019... هيئة سعودية تطبق قرارا "غير مسبوق"

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اللائحة الخاصة بتطبيق عرض السعرات الحرارية، في تدوينة على "تويتر".
ويظهر الرسم التوضيحي، الذي نشرته الهيئة أن النظام الجديد يشمل المطاعم والمقاهي، ومحلات الـ"آيس كريم" ومحلات عصائر الفواكه الطازجة، والمخابز، ومحلات الحلوى، والكافتريات.
وأوضحت الهيئة أن لوائح السعرات الحرارية يتم عرضها عند أماكن دفع النقود، واللوحات الإلكترونية الخاصة بقوائم الطعام، وقوائم الوجبات، وأماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات.
غداً.. بدء إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات.— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 31, 2018
#الغذاء_والدواء#الغذاء_الصحي pic.twitter.com/tdFFDFbfKE
كما تلزم الهيئة المنشآت الغذائية بنشر تلك القوائم على المواقع الإلكترونية للمطاعم، وتطبيقات الأجهزة الذكية.
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