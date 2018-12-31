في أول يوم بـ 2019... هيئة سعودية تطبق قرارا "غير مسبوق"

تطبق السعودية نظام جديدا على المقاهي والمطاعم ومحال الـ"آيس كريم" اعتبارا من غدا الثلاثاء 1 يناير/ كانون الثاني عام 2019.

أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الاثنين 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها ستبدأ، غدا الثلاثاء، إلزام المنشآت الغذائية بوضع قائمة السعرات الحرارية ضمن قوائم الوجبات والأغذية، التي تقدمها.

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اللائحة الخاصة بتطبيق عرض السعرات الحرارية، في تدوينة على "تويتر".

ويظهر الرسم التوضيحي، الذي نشرته الهيئة أن النظام الجديد يشمل المطاعم والمقاهي، ومحلات الـ"آيس كريم" ومحلات عصائر الفواكه الطازجة، والمخابز، ومحلات الحلوى، والكافتريات.

وأوضحت الهيئة أن لوائح السعرات الحرارية يتم عرضها عند أماكن دفع النقود، واللوحات الإلكترونية الخاصة بقوائم الطعام، وقوائم الوجبات، وأماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات.

غداً.. بدء إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات.



#الغذاء_والدواء#الغذاء_الصحي pic.twitter.com/tdFFDFbfKE — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 31, 2018

كما تلزم الهيئة المنشآت الغذائية بنشر تلك القوائم على المواقع الإلكترونية للمطاعم، وتطبيقات الأجهزة الذكية.