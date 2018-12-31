9 أشياء حدثت في موانئ السعودية عام 2018

1- تطبيق نظام مجتمع الموانئ، ومبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة.
2- تقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من ٥ أيام.
3- تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في كافة الموانئ من 10 إلى 5 أيام.
4- تقليل إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين وتموين السفن.
5- تسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج التراخيص، إلى جانب وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية.
6- إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية.
#أخبار_موانئ | اختتمت #موانئ عام 2018 بحزمة من الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود الراسخة للتحسين والتطوير، والسعي نحو مبادرات طموحة تصنع الفرق في تاريخ الموانئ السعوديةhttps://t.co/xrRVjUDkQf pic.twitter.com/JzVcOTragN— موانئ | MAWANI (@MawaniKSA) December 31, 2018
7- إطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
8- إطلاق تجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات.
9- تطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران المطور، والتأجير الإلكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات.
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