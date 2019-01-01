المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية لـ"سبوتنيك": لجنة مواجهة الأحداث الطائفية "خطوة رائعة"

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تمثل النسبة من الأقباط في مصر إن قرار الرئيس السيسي الخاص بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب "خطوة رائعة على الطريق الصحيح".

وأضاف حليم في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة في التصدي للتطرف، وأنه سيجد صدى طيبا عند جميع المصريين والعالم، متوقعا أن يتجاوب الشارع المصري في إنجاح عمل هذه اللجنة.

© REUTERS / Charles Platiau السيسي يقرر تشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية

وأشار المتحدث باسم الكنيسة إلى أن تشكيل اللجنة ستحفز كل قطاعات ومؤسسات الدولة في التصدي للتطرف وستجد صدي طيب عند المصريين والعالم واتوقع أن يتجاوب الشارع المصري في إنجاح عمل هذه اللجنة لأن هذا العمل سيساهم حقيقة في عدة أمور منها، بناء وتشكيل الوعي المصري، وعودة للشارع المصري إلى الزمن الجميل.

ومضى بقوله، سيساهم أيضا تشكيل اللجنة في تصدير الصورة الحقيقية لمصر للعالم كله والمساهمة في بناء مصر الحديثة حيث أن التطرف يلتهم أي نمو، بجانب نشر السلام المجتمعي والشعور بالأمن والأمان وإرساء العدالة الإجتماعية، نتمني كل النجاح لعمل اللجنة في تحقيق أهدافها لما يحقق آمال وطموحات المصريين وأن يحفظ مصر آمنة من كل سوء.

وحول علاقة اللجنة ببيت العيلة، قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، بيت العيلة له دوره ولكن مع دور اللجنة، إذ لابد من إعلاء سيادة القانون وهنا لابد من حسم أمني وقضاء ناجز سريع.

وتتشكل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية التي أعلن السيسي عن تشكيلها من عضوية ممثلين عن عدد من الوزارات وهيئات الدولة، كالتالي: هيئة عمليات القوات المسلحة، المخابرات الحربية، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الأمن الوطني.