صحيفة تكشف مفاجأة بشأن فترة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

وأفادت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، إلى 4 أشهر".
وأضافت، أن "ترامب تطرق إلى ذلك، أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق وتحدثه بشكل سري هناك مع الجنرال، بول لاكاميرا، قائد العملية العسكرية ضد داعش"، مؤكدة أن ترامب، وعد بتوفير عدة أشهر للعسكريين الأمريكيين لتنفيذ الانسحاب من سوريا.
If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants……— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018
فيما قام جنود أمريكيون بنقل أسلحة إلى العراق من مستودع في منطقة الحسكة في شمال شرق سوريا، وهذا هو أول مستودع يقومون بإخلائه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتأتي هذه الأنباء، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا، وما صاحب ذلك من انتقادات داخلية وخارجية تطورت إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، وقبلها مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت مكغورك.
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