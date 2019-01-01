سلطنة عمان تزيد الإنفاق في موازنة 2019

أعلنت حكومة سلطنة عمان في بيان رسمي، أنها تتوقع زيادة الإنفاق قليلا في موازنة 2019 التي نشرت اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018.

وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام.

His Majesty the Sultan ratifies OMR10 billion budget for 2019. https://t.co/HdufLZkR0g #موازنة_عمان٢٠١٩ pic.twitter.com/m8tVX0Rr4e — Times of Oman (@timesofoman) January 1, 2019

وبناء على ذلك، يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال.

وفي الأشهر العشرة الأولى من 2018، سجلت الحكومة عجزا قدره 2.04 مليار ريال وفقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.