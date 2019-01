ابن سلمان يودع الجميع بطريقة مؤثرة و"غير مسبوقة" (صور وفيديو)

View this post on Instagram

@eremnews.. قوبل إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، بتفاعل لافت في المملكة ووداع مؤثر لعرّاب السياحة السعودية، كما يصفه بعض الاقتصاديين.. وفي مقر الهيئة التي عمل فيها الأمير لنحو 10 سنوات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، أقيم وداع ميداني وافتراضي مؤثر لنجل العاهل السعودي وأول رائد طيران سعودي… #إرم_نيوز #إعفاء #السعودية #سلطان_بن_سلمان #هيئة_السياحة #عراب_السياحة_السعودية #حفل_وداع #فيديو #فيديوهات #مواقع_التواصل #ksa

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Dec 31, 2018 at 10:29am PST