ابن سلمان يودع الجميع بطريقة مؤثرة و"غير مسبوقة" (صور وفيديو)

ودع السعوديين، مساء أمس الاثنين، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سلمان، بطريقة "غير مسبوقة"، بعدما قوبل إعفاءه من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتفاعل لافت في المملكة، ووداع مؤثر.

وفي مقر الهيئة التي عمل فيها، عراب السياحة السعودية، كما يصفه بعض الاقتصاديين، لنحو 10 سنوات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، أقيم وداع ميداني وافتراضي مؤثر لنجل العاهل السعودي وأول رائد طيران سعودي.

وبينما تغلبت العبارات المؤثرة في احتفال الوداع الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للسياحة في مدينة الرياض، بين الأمير سلطان وموظفيه، طغت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الإشادة بالأمير وقدرته على قيادة الهيئة السعودية للفضاء حديثة النشأة، التي عين رئيسا لمجلس إدارتها، مع الإشادة بماضيه في قطاع السياحة.

هكذا يودع..

المسؤول والمواطن المخلص. 1700 موظف يودعون الامير سلطان بن سلمان. وداعية دليل على اخلاص وحب وتعامل حسن…

رجال يحبون الله ويحبون الوطن ويخلصون له ويتفانون في خدمته رجال في مستوى المسؤولية وأهل للأمانة. اما المتخاذل الفاسد لن يجد من يودعة سوى ثلة من المتنفعين.! pic.twitter.com/w1j2qM8xTK — انور المحيسن (@almohasen) December 31, 2018

​سلطان بن سلمان مواطن بدرجة أمير والمواطن أمير في وطنه، سلطان مؤثر بإنجازاته وعمله الدؤوب بروح الجماعه في الطيران والفضاء وخدمة المعاقين خلق السياحة الداخليه و مسح الغبار عن آثار المملكة فتجلى التاريخ العريق في بلادنا ، في هذا المشهد المهيب يودع الأمير زملائه الذين أحبهم فأحبوه. pic.twitter.com/eNS89ieTNU

— ادريس الدريس (@IdreesAldrees) December 31, 2018

​في وداع عراب #هيئة_السياحة

شكرا للأمير #سلطان_بن_سلمان على كل ما قدم من عمل وجهد لبناء قطاع #السياحة في #السعودية pic.twitter.com/lg2O07wqlW — فضل البوعينين (@Albuainain_f) December 31, 2018

والأمير سلطان، طيار سعودي محترف في القطاع المدني والعسكري، ويحمل مؤهلات الطيران المعتمدة دوليا، وقد عمل لمدة تجاوزت عشر سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية، إضافة لكونه حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

ونجح الأمير سلطان (62 عاما) في تأهيل مواقع سياحية وأثرية، بهدف تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، قبل أن تتبنى بلاده في الأعوام الثلاثة الماضية خطة واسعة تستهدف تحويل المملكة لقبلة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم.

#سلطان_بن_سلمان: السياحة الوطنية تحولت على أيديكم وأيدي شركائنا وبدعم الدولة الى صناعة اقتصادية متطورة pic.twitter.com/HQylhDtWgq — هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) December 30, 2018

​#سلطان_بن_سلمان: حان وقت قطاف عدد من الثمار وليس المهم من يقطفها بل أنها أصبحت يانعة وجاهزة للوطن والمواطن. pic.twitter.com/KVsc92NTly

— هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) December 30, 2018

​ونالت صور، ومقاطع فيديو، توثق حفل الوداع في مقر هيئة السياحة، تداولا لافتا وسيلا من التعليقات التي تثني على المسؤول السعودي.