السفارة السعودية في القاهرة تتحدث عن دور المرأة في مشروع للملك سلمان

وأضافت السفارة، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن المرأة السعودية حققت نجاحات واسعة في عدد من المهام الوظيفية في المشروع الأضخم الذي دشنه الملك سلمان، حيث يربط القطار عبر 5 محطات حديثة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطة مدينة جدة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.
وبحسب البيان، يأتي الحضور المتميز للمرأة مترجما لما تبديه القيادة في السعودية من تحفيز على استقطاب الكادر النسائي الوطني المؤهل، وإسناد مختلف المهام العملية لهن، لإنجاح كافة المشاريع المتعلقة بصناعة النقل في المملكة، بما فيها صناعة الخطوط الحديدية، وتعمل على تشجيعهن ودعمهن بشكل متواصل بالتدريب الكفيل بالنهوض بقدراتهن لتحقيق مختلف الأهداف وترجمة الخطط إلى واقع ملموس، يرتقي بالخدمة ويحقق أعلى درجات الرضى من المستفيدين من خدمات النقل في كافة المشاريع بشكل عام، وفي المشاريع الوطنية للخطوط الحديدية بشكل خاص.
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