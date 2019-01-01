السفارة السعودية في القاهرة تتحدث عن دور المرأة في مشروع للملك سلمان

وأضافت السفارة، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن المرأة السعودية حققت نجاحات واسعة في عدد من المهام الوظيفية في المشروع الأضخم الذي دشنه الملك سلمان، حيث يربط القطار عبر 5 محطات حديثة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطة مدينة جدة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

© REUTERS / STAFF لأول مرة... إعلان مهم من المملكة بشأن المرأة السعودية

وتابع البيان "تقوم المرأة السعودية بدور فاعل في مشروع قطار الحرمين السريع، في الوظائف التشغيلية من خلال متابعة حركة القطارات وأوقات الرحلات والوصول ورصد أهم الملاحظات خلال الرحلة، وكافة الجوانب التقنية، ومركز التحكم وتشغيل القطار، وخدمات العملاء، وقطع التذاكر والحجوزات والتسويق والمبيعات عبر الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين، ومراكز الاتصالات، والإشراف، وتقديم المعلومات للمسافرين عن رحلة القطار وأماكن التوقف، وإرسال المعلومات للموظفين في المحطات وداخل القطاع، لعمل الإحصائيات والحاسب الآلي".

وبحسب البيان، يأتي الحضور المتميز للمرأة مترجما لما تبديه القيادة في السعودية من تحفيز على استقطاب الكادر النسائي الوطني المؤهل، وإسناد مختلف المهام العملية لهن، لإنجاح كافة المشاريع المتعلقة بصناعة النقل في المملكة، بما فيها صناعة الخطوط الحديدية، وتعمل على تشجيعهن ودعمهن بشكل متواصل بالتدريب الكفيل بالنهوض بقدراتهن لتحقيق مختلف الأهداف وترجمة الخطط إلى واقع ملموس، يرتقي بالخدمة ويحقق أعلى درجات الرضى من المستفيدين من خدمات النقل في كافة المشاريع بشكل عام، وفي المشاريع الوطنية للخطوط الحديدية بشكل خاص.