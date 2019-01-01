بالفيديو... بيروت تحتفل برأس السنة الجديدة بطريقة فريدة

استقبلت بيروت رأس السنة الجديدة باحتفال فريد من نوعه أقيم في وسط العاصمة في ساحة النجمة بمشاركة حشد كبير من المواطنين اللبنانيين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" صور ومقاطع فيديو عديدة عن الاحتفال الذي يقام للمرة الأولى قبالة البرلمان اللبناني.

وحمل الاحتفال شعار " Beirut Celebrates 2019" والذي شارك في تنظيمه جمعيات وشركات خاصة وأحياه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والموسقيين، بالإضافة إلى عروض بهلوانية وفرق رقص استعراضية شاركت في الحفل.

كما كان للفلكور اللبناني وقفات لافتة من خلال فقرات الدبكة والأغاني الشعبية القديمة، كما تميز الحفل باستخدام تقنية العد التنازلي لوداع عام 2018 واستقبال 2019.

ويعد هذا الاحتفال المجاني الأول من نوعه في لبنان، وسط مسرح دائري عملاق، تم تصميمه في شكل هندسي ريادي (360 درجة)، يمتد على طبقتين بارتفاع 4 إلى 11 مترا مع أرضية مفتوحة، أتاحت للجمهور الاستمتاع بليلة رأس السنة.