بالفيديو... بيروت تحتفل برأس السنة الجديدة بطريقة فريدة

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" صور ومقاطع فيديو عديدة عن الاحتفال الذي يقام للمرة الأولى قبالة البرلمان اللبناني.
وحمل الاحتفال شعار " Beirut Celebrates 2019" والذي شارك في تنظيمه جمعيات وشركات خاصة وأحياه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والموسقيين، بالإضافة إلى عروض بهلوانية وفرق رقص استعراضية شاركت في الحفل.
كما كان للفلكور اللبناني وقفات لافتة من خلال فقرات الدبكة والأغاني الشعبية القديمة، كما تميز الحفل باستخدام تقنية العد التنازلي لوداع عام 2018 واستقبال 2019.
#HappyNewYear2019 from the heart of Beirut 🎆 #BeirutCelebrates2019 pic.twitter.com/9dSHySG6pB— Éliane Abi-Sleiman (@ElianeA_S) January 1, 2019
ويعد هذا الاحتفال المجاني الأول من نوعه في لبنان، وسط مسرح دائري عملاق، تم تصميمه في شكل هندسي ريادي (360 درجة)، يمتد على طبقتين بارتفاع 4 إلى 11 مترا مع أرضية مفتوحة، أتاحت للجمهور الاستمتاع بليلة رأس السنة.
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