وحدات البحرية المصرية تصل السعودية لبدء فعاليات "الموج الأحمر"

أفاد المتحدث العسكري المصري، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات بحرية مصرية، وصلت إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في التدريبات البحرية المشتركة للدولة المشاطئة للبحر الأحمر تحت اسم "الموج الأحمر 1"، والتي تشارك فيها كل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن.

وذكر بيان المتحدث العسكري، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "وصلت عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر-1) بالمياه الإقليمية للملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، والذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية للمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، وتستمر لعدة أيام في السعودية".

وأوضح البيان أن المرحلة التحضيرية للتدريب تتضمن "عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات، التي تتناول طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري، بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة".

كما يشتمل التدريب على "تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف".