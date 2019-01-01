نتنياهو يفجر مفاجأة جديدة بشأن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دولا عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في محاربة إيران وتنظيم "داعش" الإرهابي.

© REUTERS . AMIR COHEN على خلفية قضايا فساد... نتنياهو يرد على مطالبته بالاستقالة

وقال نتنياهو في حديثه لمحطة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية، خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو، أمس الاثنين، إن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي"، وذلك وفقا لصحيفة " تايم اوف إسرائيل ".

وقال إن "إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه الإسلام المتطرف، الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة تقودهم داعش والقاعدة". وأضاف: "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو: "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا".

ويقوم نتنياهو بزيارة إلى البرازيل لحضور مراسم تولي الرئيس الجديد جاير بولسونارو السلطة. وعلى هامش المراسم، يجري نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يحضر بدوره حفل التنصيب، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.