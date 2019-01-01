أمير قطر يعزي الرئيس الروسي في ضحايا مبنى ماغنيتاغورسك

أرسل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية، إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/9PJaZlPnHa — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١ يناير ٢٠١٩

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، رسالة أيضا إلى الرئيس الروسي ضمنها تعازيه.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير يبعث ببرقية، إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/eUuEppCUMA — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١ يناير ٢٠١٩

وفي نفس الصدد أرسل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقية إلى ديمتري ميدفيديف رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار المبنى السكني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية، إلى دولة السيد ديمتري ميدفيديف رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/e7FSShRcx0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١ يناير ٢٠١٩ كان انفجار قد وقع في مبنى سكني بمدينة ماغنيتاغورسك، أمس 31 ديسمبر/كانون الأول، جراء انفجار غاز منزلي، مما نتج عنه مصرع أربعة أشخاص وفقدان أكثر من 30 شخصا تحت الأنقاض، كما تم إجلاء السكان إلى عدد من أماكن الإقامة المؤقتة.

وفور الإعلان عن الانفجار، كلف الرئيس الروسي وزير الطوارىء، يفغيني زينتشيف، ووزيرة الصحة، فيرونيكا سكفورتسوفا، بالتوجه إلى مكان الحادث في جبال الأورال للوقوف على تبعاته وتقديم المساعدة.

وتوجهت طائرتا إنقاذ من طراز "إيليوشن-76" من موسكو إلى تشبيابينسك" تحملان معدات الإنقاذ اللازمة لعمليات البحث عن أحياء تحت الأنقاض وطواقم الإنقاذ من المتخصصين.

وأفاد المكتب الصحفي بإدارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق، بأن نحو 1400 شخص و200 آلية يشاركون في عمليات إزالة آثار حادث المبنى السكني المنهار في ماغنيتاغورسك.