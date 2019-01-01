أغرب تنبؤ للعام الجديد... "مصر والمغرب" يدخلان "الخليجي"

— ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيتخطّى هذه المرحلة، وسيعود أقوى على الصعيد الشخصي، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وتستضيف المملكة العربية السعودية حدثا عالميا كبيرا.
— تقارب سعودي سوري، ووفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا.
— اكتشاف آثارات تاريخية في منطقة سعودية لها قيمة معنوية ومادية.
— التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والكويت بإعادة بناء واستقرار اليمن.
— إنشاء قوة عربية خليجية أمام أي خطر أو اعتداء خارجي.
— الجزائر ستكون على موعد مع موجة مظاهرات واحتجاجات وأعمال العنف تعمّ الشارع.
— وقوع حدث كبير وعدد كبير من المسلمين ومن أغلب الدول يزورون القدس والمسجد الأقصى وذلك في المراحل المقبلة.
— محمد منصف المرزوقي سيعلن عن حدث هام وتونس تشهد احتجاجات واسعة.
— الموت سيغيّب 3 وجوه فنيّة خليجية عربية في العام 2019 ومن بينهما وجه فني كويتي.
— عودة الشرعية إلى اليمن بعد أحداث مهمة وتـطورات بارزة وستساهم دول مجلس التعاون الخليجي بذلك.
— دخول مصر والمغرب مجلس التعـاون الخليجي.
— صور سيف الإسلام القذافي تعم المناطق الليبية والشعب الليبي يبتهج لعودة سيف الدين الإسلام.
— هدوء في الدول العربية ومرحلة حاسمة في العراق وخطر يهدّد بعض الشخصيات العراقية البارزة.
— إعادة انتخاب بشار الأسد بتأييد شعبي كبير.
— الأمن الكويتي على موعد مع إنجاز أمني كبير.
— عدد من الرؤساء العرب والأجانب في ذمة الله في العام 2019.
— انتشار لسفن حربية في مياه بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل خاص.
— رئيس دولة ينجو من الموت بأعجوبة بعد محاولة اغتيال وآخر في ذمة الله.
— أزمة طارئة وحالة من التأهب والغليان تسود منطقة الشرق الأوسط والأنظار تتجه إلى حدث ما بين أميركا وايران.
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