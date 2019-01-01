عبد المهدي يتخذ قرارا بخصوص طياري الخطوط الجوية العراقية

أفادت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على طلب وزير النقل عبد الله لعيبي بتمديد خدمة طياري الخطوط الجوية العراقية المقرر إحالتهم على التقاعد بداية عام 2019.