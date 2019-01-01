أول رسالة يتلقاها خاشقجى في 2019... ماذا قالت خطيبته

وجهت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، رسالة له بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكتبت جنكيز، على حساب منسوب لها على "تويتر": "كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير.. فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك". وقامت جنكيز بإرفاق صورة لجمال خاشقجي ومعها شمعة مشتعلة".

My dearest Jamal

I wish you a happy new year. May your soul rest in peace. عزيزي جمال

كل عام وأنتم بخير

كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير

فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك #JamalKhashoggi #JusticeForJamal pic.twitter.com/cfLZHJJben — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) December 31, 2018

​​وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.