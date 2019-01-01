العراق: رئيس مجلس النواب يعلق على أنباء اقتحام منزل العبادي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، أن الأخير ليس لديه علم بعدد "الدور التي يشغلها رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي أو غيره من المسؤولين".

وقال المكتب في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت بيانا صادرا عن أحد قياديي ائتلاف النصر حول تسليم رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي محل إقامته وبعلم رئيس مجلس النواب"، وفقا لقناة السومرية.

© AP Photo / Hadi Mizban حقيقة اقتحام منزل العبادي واقتياده مع زوجته بالقوة

وأوضح المكتب، أن "رئيس المجلس ليس لديه أي علم بعدد الدور التي يشغلها العبادي أو غيره من المسؤولين، والتي تفيد المعلومات بأنها وُزعت خلاف الضوابط في الفترة الماضية، فضلا عن استمرار أشخاص خارج العمل في مؤسسات الدولة بشغل العديد من تلك الدور".

وأضاف المكتب، أنه "سيكون لمجلس النواب موقف لضبط آليات إشغال عقارات الدولة بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت بعض المواقع المحلية العراقية عن قيام قوة عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باقتحام منزل سلفه حيدر العبادي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

© AP Photo / Stefan Wermuth العبادي يكشف عن ورقة السيستاني التي طلب فيها تغيير رئيس الوزراء

وكشف مصدر عراقي من داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، حقيقة الأنباء عن اقتحام منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الأنباء المتداولة عن اقتحام منزل العبادي عارية عن الصحة.

وأضاف المصدر، أن "الأخبار التي تحدثت عن اقتحام منزل حيدر العبادي وعائلته عارية عن الصحة وليس لها أساس"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأشار المصدر، إلى أن "العبادي موجود مع عائلته في الفيلات الرئاسية في سكنه، كما أن عائلة والحماية المرافقة لهم متواجدين فيه تحت حماية الفرقة الخاصة".