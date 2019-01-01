أخطر قضيتين وتقارير الاستخبارات العامة على طاولة المناقشة الرسمية في السعودية

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، ستتم أيضا مناقشة مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، ومشروع اللائحة التنظيمية لجائزة الملك سلمان لتكريم المخترعين والموهوبين.
«الشورى» يناقش #زواج_القاصرات ونظام #التبرع_بالأعضاء— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 1, 2019
https://t.co/dHYHc8zVzF#عكاظ@OKAZ_online @ShuraCouncil_SA pic.twitter.com/nVbMmRTx4O
وسيطرح للنقاش التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير وزارة الحرس الوطني، ومشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، والهيئة العامة للطيران المدني.
ومن المقرر أيضا مناقشة وجهة نظر اللجنة المعنية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه دراسة (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)