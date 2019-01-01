الملك سلمان يصدر عدة قرارات جديدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات العاجلة خلال جلسة مجلس الوزراء التي يترأسها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وافق الملك سلمان على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما وافق، على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.

#مجلس_الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.#واس — واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩

وأيضا تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية.

وأقر خلال الجلسة الوزارية اليوم، الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية.

وتم استحداث إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية، ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

قرر #مجلس_الوزراء إنشاء هيئة عام للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى #الهيئة_العامة_للتجارة_الخارجية.#واس — واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩

وفيما يخص نادي الصقور تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للنادي.

وأخيرا تمت الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.