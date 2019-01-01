الملك سلمان يصدر عدة قرارات جديدة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وافق الملك سلمان على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
#مجلس_الوزراء يوافق على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.#واس— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩
كما وافق، على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.
#مجلس_الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.#واس— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩
وأيضا تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية.
#مجلس_الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء.#واس— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩
#مجلس_الوزراء يوافق على تنظيم #الهيئة_العامة_للصناعات_العسكرية.#واس— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩
وأقر خلال الجلسة الوزارية اليوم، الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية.
وتم استحداث إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية، ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
قرر #مجلس_الوزراء إنشاء هيئة عام للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى #الهيئة_العامة_للتجارة_الخارجية.#واس— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩
وفيما يخص نادي الصقور تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للنادي.
وأخيرا تمت الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
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