سفير فيتنام : حادث المريوطية لن يؤثر على التعاون السياحي مع مصر

أكد السفير الفيتنامي لدى القاهرة، دو هوانغ لونغ، أن الحادث الذي استهدف حافلة تقل سائحين من بلاده بمنطقة المريوطية مؤخرا وأودى بحياة ثلاثة منهم، لن يمنعه من مواصلة العمل على زيادة السياحة بين مصر وفيتنام.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل بيان صادر عن وزارة السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن السفير الفيتنامي قوله إن "هذا الحادث لن يمنعه من العمل على زيادة السياحة البينية بين مصر ودولة فيتنام"، موضحا أن "السياحة من الملفات الهامة التي ستشهد تعاونا كبيرا مع الوزارة خلال الفترة المقبلة".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH أول تعليق من فيتنام على مقتل وإصابة عدد من مواطنيها بحادث إرهابي في مصر

وأضاف البيان، أن السفير "أشاد بالتعامل السريع للحكومة المصرية مع الحادث منذ اللحظة الأولى، كما أشاد بالتواجد الكامل لوزارتي الصحة والسياحة في كل خطوة، وما قامت به وزارة السياحة من ترتيب إجراءات وتسهيل وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر، ومرافقتهم طوال فترة إقامتهم في مصر، والرعاية الطبية التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين منذ دخولهم المستشفى وحتى خروجهم منها".

وأشار البيان إلى أن وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، "قامت بتوديع مجموعة من الفيتناميين الذين أصيبوا في الحادث الذي وقع الجمعة الماضية، وذلك من مطار القاهرة الدولي في طريقهم للعودة لبلادهم بعد أن تماثلوا الشفاء".

وكان تفجير بواسطة عبوة بدائية الصنع استهدف حافلة تقل سائحين فيتناميين في منطقة المريوطية بالهرم، التابعة لمحافظة الجيزة جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري.