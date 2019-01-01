"الحماية الجوية"... قطر تسبق كل دول العالم بهذه "الاتفاقية" مع بريطانيا

ولفت السفير في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية، إلى أن اتفاقية تشكيل سرب عملياتي مشترك من مقاتلات التايفون لحماية الأجواء المتبادلة وقرار قطر شراء 24 طائرة تايفون التي بدأ تصنيعها هذا العام، سوف يعززان العلاقات الدفاعية بين قطر والمملكة المتحدة لعقود قادمة.
وأوضح أن "قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أسست معها بريطانيا سربا مشتركا من هذا النوع. وقال إن "عام 2018 كان عاما عظيما آخر للعلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".
وأشار إلى "نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات جنيه إسترليني بما يعادل 30 مليار ريال تقريبا"، وقال إن "قطر أثبتت مرة أخرى ثقتها في اقتصاد المملكة المتحدة من خلال ضخ استثمارات كبيرة أخرى في السوق البريطاني".
وأشار إلى أن "إجمالي الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغ 35 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 175 مليار ريال.
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