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17:07 01 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مقاتلة تايفون

    "الحماية الجوية"... قطر تسبق كل دول العالم بهذه "الاتفاقية" مع بريطانيا

    © AFP 2018 / Petros Karadjias
    العالم العربي
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    قال السفير البريطاني لدى الدوحة، أجاي شارما، إن العلاقة التاريخية بين قطر والمملكة المتحدة أصبحت أعمق وأوسع في جميع المجالات.

    ولفت السفير في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية، إلى أن اتفاقية تشكيل سرب عملياتي مشترك من مقاتلات التايفون لحماية الأجواء المتبادلة وقرار قطر شراء 24 طائرة تايفون التي بدأ تصنيعها هذا العام، سوف يعززان العلاقات الدفاعية بين قطر والمملكة المتحدة لعقود قادمة.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © AFP 2018 / STRINGER
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    وأوضح أن "قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أسست معها بريطانيا سربا مشتركا من هذا النوع. وقال إن "عام 2018 كان عاما عظيما آخر للعلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".

    "لقد أصبحت هذه العلاقة التاريخية أعمق وأوسع في جميع المجالات. ولا شيء يرمز إلى قرب العلاقات بين قطر وبريطانيا أفضل مما كان عليه استقبال صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في احتفال عسكري عام، مع ألوان العلم الذي حمله سرب طائرات التايفون البريطاني — القطري المشترك، وهو السرب المشترك الوحيد لنا مع أي دولة في العالم، حيث لم تقم بريطانيا بتأسيس سرب من هذا النوع مع أي دولة أخرى".
    وأكد أن "زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى المملكة المتحدة في يوليو الماضي، هي أبرز ملامح تعزيز العلاقات القطرية البريطانية هذا العام".

    وأشار إلى "نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات جنيه إسترليني بما يعادل 30 مليار ريال تقريبا"، وقال إن "قطر أثبتت مرة أخرى ثقتها في اقتصاد المملكة المتحدة من خلال ضخ استثمارات كبيرة أخرى في السوق البريطاني".

    وأشار إلى أن "إجمالي الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغ 35 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 175 مليار ريال.

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