الجيش السوري يستهدف إرهابيي "التركستاني" في ريف حماة الشمالي

يواصل الجيش السوري تصديه لخروقات المجموعات المسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بشكل متكرر.

وبحسب وكالة "سانا"، فقد استهدف الجيش السوري في ريف حماة الشمالي بضربات مكثفة محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية وذلك ردا على خروقات اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وأفادت الوكالة بأن "وحدات من الجيش وجهت رمايات نارية مركزة على مقرات وأماكن انتشار إرهابيي ما يسمى "الحزب التركستاني" الذي يضم مئات المرتزقة الأجانب في قرية قسطون بسهل الغاب في أقصى الريف الشمالي الغربي".

وكانت المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت أمس بقذائف صاروخية الأحياء السكنية فى مدينة محردة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من المنازل.

وردت وحدات من الجيش السوري المتمركزة في محيط الحماميات والمغير وتل بزام أمس الأول عبر ضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية التى جددت اعتداءاتها على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة فى ريف حماة الشمالي.

وكانت وحدات من الجيش السوري نفذت أمي الأول ضربات مركزة على تحركات للمجموعات الإرهابية بريف حماة الشمالي التي جددت خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط بلدة "تل بزام" وجهوا رمايات دقيقة على تحصينات ومواقع انتشار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط بلدة مورك بالريف الشمالي.

وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مذكرة تقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول مدينة إدلب السورية.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، بعمق 15 إلى 20 كم، على خطوط التماس بين قوات السورية والفصائل المسلحة، عند أطراف إدلب، وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وذلك بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.