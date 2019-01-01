الموصل تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية بعد طرد مقاتلي "داعش"

بعد عام واحد فقط على إعلان العراق النصر النهائي على مقاتلي تنظيم "داعش"، ودفع آخر فلولهم خارج البلاد، استقبلت مدينة الموصل، المعقل السابق للمتشددين، العام الجديد بعرض للألعاب النارية وأجواء احتفالية.