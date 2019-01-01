تسجيل
19:08 01 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مهرجان ثقافي بالقرب من جبال مقلوب، التي تقع على بعد 30 كيلومترا من شمال شرق الموصل في العراق، 5 أبريل/ نيسان 2018

    الموصل تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية بعد طرد مقاتلي "داعش"

    © AFP 2018 / Safin Hamed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعد عام واحد فقط على إعلان العراق النصر النهائي على مقاتلي تنظيم "داعش"، ودفع آخر فلولهم خارج البلاد، استقبلت مدينة الموصل، المعقل السابق للمتشددين، العام الجديد بعرض للألعاب النارية وأجواء احتفالية.

    ووسط تواجد أمني واضح انطلقت ألعاب نارية في السماء، بينما كان مئات يتجمعون في فناء في شرق الموصل، حيث نُصبت شجرة عيد ميلاد مضاءة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    احتفالية دينية

    الموصل - يوليو، 2018، العراق
    © AFP 2018 / Zaid Al-Obeidi
    القبض على "أخطر الإرهابيات" في الموصل
    وتمثل الأجواء الاحتفالية في المدينة اختلافا ملحوظا، مقارنة بالسنوات العجاف التي كان عليها حالها تحت سيطرة مسلحي تنظيم "داعش". واستهدف المتشددون، الذين استولوا على المدينة عام 2014، أماكن العبادة الخاصة بالأقليات الدينية.
    وعندما سيطر التنظيم المتشدد على الموصل، أصدر إنذاراً نهائياً للمسيحيين للاختيار بين ثلاثة أشياء: دفع الجزية، أو اعتناق الإسلام، أو القتل بالسيف.
    ويشعر أهل الموصل بفارق كبير الآن، حيث اصطف بعض الرجال للرقص، وتجمع آخرون لالتقاط صور شخصية لهم (سيلفي)، مع رجل يرتدي ملابس بابا نويل.
    وقال مشارك في الاحتفالات يدعى سيف خالد "أمنياتنا، أمنيات الشعب العراقي، نريد الأمان نريد الاستقرار، ونريد إن شاء الله عودة النازحين لديارهم، يعني جزء كبير من النازحين اللي ذهبوا إلى خارج بلادهم، وإن شاء الله نتمنى تكون الفرحة فرحتين، وإنه يرجع النازحين إلى ديارهم إن شاء الله".
    وقال الشخص الذي يرتدي زي بابا نويل، ويدعى أحمد مروان "طبعا فرق كبير، أنت تلاحظ إن العالم (الناس) فرحانة، العالم ودها تطلع، أجواء حلوة، مكانات تطلع لها، يعني وقت داعش كانت العالم مكبوتة يعني، داخل حصار، داخل سجن. فالحمد لله هسه (حاليا) صار تغيير كتير يعني، تغيير جذري، إنه العالم انطلقت بحرية وطلعت وراحت وجات، وسافرت قسم منها وقسم منها بقى بالموصل".

    سوريا والعراق

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Evan Vucci
    سيناتور أمريكي: ترامب تعهد القضاء على تنظيم "داعش" قبل الخروج
    وكان أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش"، قد أعلن عام 2014، من مسجد في الموصل قيام دولة الخلافة في سوريا والعراق. واستعادت القوات العراقية المدينة في 2017، بعد حرب ضروس استمرت ثمانية أشهر، شهدت انهيار الخلافة التي نصبت نفسها بنفسها.
    وكان معظم المسيحيين في الموصل قد فروا من بيوتهم، واتجهوا إلى إقليم كردستان العراقي، هاجرين أحد المراكز المبكرة للمسيحية في الشرق الأوسط. وسعى كثير من المسيحيين للحصول على اللجوء في الخارج. وخرّب تنظيم "داعش" المناطق المسيحية، ونهب وحرق منازل مسيحيين وكنائسهم وجردها من كل القطع الأثرية الثمينة وحطم الآثار.
    ويعود تاريخ المسيحية في شمال العراق إلى القرن الأول الميلادي. وانخفض عدد المسيحيين، بشكل حاد، خلال أعمال العنف التي أعقبت الإطاحة بصدام حسين عام 2003، واستيلاء "داعش" على الموصل عام 2014.

    انظر أيضا:

    بعد تحريرها من "داعش"... أهالي الموصل يحتفلون برأس السنة (فيديو)
    القبض على "أخطر الإرهابيات" في الموصل
    العراق... الاستخبارات تطيح بـ"أبواق داعش" الإعلامية في الموصل
    قوات الأمن العراقية تعتقل 5 عناصر من "داعش" في الموصل
    مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين بانفجار سيارة مفخخة غربي الموصل
    إصابة أطفال إثر تفجير في الموصل شمالي العراق
    الكلمات الدلالية:
    الموصل, العراق, داعش, مدينة الموصل, الامن العراقي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    افتتاح مدينة الشتاء في مركز معارض عموم روسيا في موسكو
    شاهد كيف يفضل الروس قضاء وقتهم في فترة الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك