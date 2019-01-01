تسجيل
21:01 01 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان التونسي

    هالة عمران: البرلمان التونسي أمام تحديات كبرى ولا بد من حسمها قبل هذا الموعد

    © East News /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشهد قاعة البرلمان التونسي حالة من الجدل، إثر تباين مواقف الكتل السياسية الحاكمة فيما يتعلق بالعديد من الخطوات اللازمة قبل انتخابات الرئاسة والبرلمان نهاية العام الجاري.

    ضمن هذه الخطوات، انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتجديد لثلث أعضاء الهيئة، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والمصادقة على القانون الانتخابي. 

    طبيبة تشارك في احتجاج على رفض الحكومة رفع الأجور في تونس العاصمة
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    الحريات الفردية والمساواة في الميراث أمام البرلمان التونسي بعد تصديق السبسي
    من ناحيتها قالت النائبة هالة عمران عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الدستورية والبرلمانية والحصانة بالبرلمان التونسي، إن عددا من الإشكاليات تمثل عدة تحديات أمام المجلس الحالي، وأنه عازم على تخطيها.

    وفيما يتعلق بتأثير عدم انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والرئيس، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أضافت عمران، أنهم لا يرتبطون بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة هذا العام، خاصة أن هذه الانتخابات تتم داخل مجلس النواب من خلال الأعضاء، وأن الارتباط غير المباشر يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم التوافق على انتخاب الأعضاء قبل الرئيس أو الرئيس قبل الأعضاء، وهي إشكالية ما زالت قائمة، نظرا لأن اختيار الرئيس يتم من خلال 109 من أعضاء المجلس، فيما يتطلب انتخاب الأعضاء أصوات ثلثي المجلس، وهي عملية ليست بالسهلة تتطلب الحصول على 145 من الأصوات، وأن مكتب المجلس لم يأخذ القرار المناسب في ذلك.

    وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عدم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، يشكل أزمة في الكثير من النواحي، منها ما يتعلق بدستورية القوانين التي تشرع، وكذلك عدم انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والرئيس، حيث تقع المسؤولية في هذه الوضعية على المحكمة الدستورية التي تبت في الأمر. 

    واستطردت، أن الكتل البرلمانية تعمل على ضرورة إيجاد المناسب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحت على الأبواب، وأنها تمثل أهمية كبرى لكونها ستحدد مصير تونس، وهو ما يستوجب توفير كافة الإمكانيات والشفافية التي تساعد الشعب في الاختيار الديمقراطي، لعدم تكرار  مشهد المشاركة في الانتخابات البلدية التي كانت ضعيفة.

    البرلمان التونسي تونس
    © AFP 2018 / FETHI BELAID
    البرلمان التونسي يحسم قانون المساواة في الميراث في تونس
    وأكدت على أن المجلس عازم على انهاء كافة الاجراءات المعلقة قبل موعد الانتخابات، حتى لا يؤثر ذلك على المشهد السياسي والانتخابي، كما أن مكتب المجلس وضع أولوية لبعض القوانين المطروحة من قبل الحكومة ورئاسة المجلس، خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمرتبطة بالوضع العام والقوانين الاستعجالية.

    انتخابات مرتقبة

    ترتقب تونس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خريف العام المقبل، إلا أن بعض الانتخابات الأخرى تظل ذات أولوية قبل هذه الخطوة، ومنها انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي يثير الخلاف بين الكتل البرلمانية، إثر رغبة كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية بالتجديد لثلثي الأعضاء أولا، فيما تدفع بعض الكتل نحو اختيار الرئيس وإرجاء التجديد لثلثي الأعضاء.

    فيما يمثل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إحدى الإشكاليات، خاصة في ظل ضرورة انتخاب الأعلى للقضاء 4 أعضاء، قبل أن يصدر الرئيس أمر تعيين 4 أعضاء آخرين.

    ويختتم العام بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تدعو لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نهاية العام الجاري.

    انظر أيضا:

    البرلمان التونسي يحسم قانون المساواة في الميراث في تونس
    البرلمان التونسي يناقش علاقة حركة "النهضة" باغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي
    البرلمان التونسي في مواجهة الرئيس... والمساواة في الميراث تحدد المصير
    البرلمان التونسي يمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي
    البرلمان التونسي يعلق على تقارير وجود أجهزة تنصت في البرلمان
    سعيدان: البرلمان التونسي صاحب الحق في قبول أو رفض تعديلات "حكومة الشاهد"
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان التونسي, قوانين, الدستور, أخبار, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    افتتاح مدينة الشتاء في مركز معارض عموم روسيا في موسكو
    شاهد كيف يفضل الروس قضاء وقتهم في فترة الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك