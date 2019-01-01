طلب أردني من إسرائيل

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأردن تقدمت بطلب عاجل لإسرائيل، بهدف التهدئة بين الطرفين، الإسرائيلي والأردني، على خلفية دهس وزيرة أردنية للعلم الإسرائيلي، داخل مقر نقابة مهنية بالعاصمة الأردنية، عمان.

وأفادت القناة العبرية بأن الأردن طلب عدم تصعيد الأزمة الأخيرة بين الطرفين، وبان عمان ترغب في إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وبأن إسرائيل قررت توبيخ السفير الأردني في بلادها، حتى لا تتأزم القضية من طرفها.

ירדן העבירה לישראל מסרי הרגעה בימים האחרונים, וביקשה שלא להחריף את המתיחות בין המדינות על רקע פרשת השרה בממשלה הירדנית שדרכה על דגל ישראל. בישראל החליטו להסתפק בנזיפה בממלא מקום השגריר הירדני כדי לא להחריף את המשבר @gilicohen10 #כאןהערב — כאן חדשות (@kann_news) January 1, 2019

وكتبت القناة العبرية "هيئة البث الإسرائيلية" تغريدة لها على حسابها الشخصي على "تويتر"، أن عمان طلبت عدم تصعيد أزمة وزيرة الإعلام، جمانة غنيمات، التي داست على العلم الإسرائيلي عند دخولها مقر مجمع النقابات في العاصمة الأردنية، عمان، يوم الخميس.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قيام وزيرة أردنية بالدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر النقابات بالعاصمة عمان، الخميس الماضي، أمر "بالغ الخطورة".

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب:

" تنظر وزارة الخارجية بخطورة بالغة لحدث إهانة العلم الإسرائيلي من قبل وزيرة في الحكومة الأردنية، في مبنى نقابة المهندسين في عمان".

وتابعت "قدمت سفارة إسرائيل في عمان احتجاجا شديد اللهجة للمسؤولين الأردنيين، فيما تم استدعاء القائم بأعمال السفير الأردني في إسرائيل، محمد حميد، إلى مقر وزارة الخارجية للتوضيح".