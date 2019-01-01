عضو اللجنة الثورية لـ"أنصار الله": أمريكا وإسرائيل المستفيد الأول من فشل اتفاق الحديدة

وأضاف الحميري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، استمرار قصف العدوان على الحديدة يفضح أدوات أمريكا من الإمارات والسعودية وميليشياتهم، بأنهم يسعون لإفشال أي تقدم في تنفيذ اتفاق السويد أو أي مساع لإحلال السلام في اليمن.
وأشار عضو الثورية العليا لـ"أنصار الله"، إلى أن تحليق طيران العدوان على الحديدة هو اثبات لعدم وجود جدية من قبل العدوان في تنفيذ الاتفاق أو استمراره، و أن مساعي الأمم المتحدة لاتحترم من العدوان وأدواته وغياب ردة فعل وموقف الأمم المتحدة تجاه خروقات العدوان يعد أمرا مخزيا.
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