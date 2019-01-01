عضو اللجنة الثورية لـ"أنصار الله": أمريكا وإسرائيل المستفيد الأول من فشل اتفاق الحديدة

وأضاف الحميري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، استمرار قصف العدوان على الحديدة يفضح أدوات أمريكا من الإمارات والسعودية وميليشياتهم، بأنهم يسعون لإفشال أي تقدم في تنفيذ اتفاق السويد أو أي مساع لإحلال السلام في اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah المتحدث العسكري لـ"قوات صنعاء": 37 غارة للطيران و191 خرقا في الحديدة

وتابع الحميري، استمرار الخروقات والتي وصلت خلال الـ48 الماضية لأكثر من 191 خرق، "يؤكد للعالم وجود مرتزقة يوجههم قادة العدوان وهم مجرد قتلة مأجورين يعتبرون توقفهم عن قتل أبناء الشعب اليمني هو توقف لإدرار التحويلات المالية السعودية الاماراتية إليهم".

وأشار عضو الثورية العليا لـ"أنصار الله"، إلى أن تحليق طيران العدوان على الحديدة هو اثبات لعدم وجود جدية من قبل العدوان في تنفيذ الاتفاق أو استمراره، و أن مساعي الأمم المتحدة لاتحترم من العدوان وأدواته وغياب ردة فعل وموقف الأمم المتحدة تجاه خروقات العدوان يعد أمرا مخزيا.