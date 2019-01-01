تسجيل
22:48 01 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن

    وكالة: اتفاق استراتيجي شامل بين "قسد" والجيش السوري يلوح في الأفق

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت صحيفة "الوطن" السورية، نقلاً عن مصادر قالت أنها وثيقة الاطلاع، أن هناك إمكانية لإنجاز اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد" يتم من خلاله دخول الدولة السورية إلى كامل منطقة منبج وذلك تفادياً لعملية عسكرية تركية.

    ونقلت "الوطن" السورية عن المصادر أنه: "يفترض وعلى الأغلب أن تكون "قسد" سلمت الجيش السوري سد تشرين". 

    مدينة منبج
    RODI SAID
    انتشار الجيش السوري على الحدود الغربية لمنطقة منبج
    وكان الجيش السوري قد انتشر يوم أمس الأول في المناطق الفاصلة بين قوات "حماية الشعب الكردية" والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا وذلك بعد ددعوة من وحدات "حماية الشعب الكردية". 

    وعبرت القوات الكردية عن تخوفها بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من المنطقة بسبب التهديدات التركية بشن هجوم عليها حيث قالت: "أمريكا لم تنسحب إلا بعد توكيلها الحليف التركي. هم كانوا يقصدون تركيا عند كلامهم عن الانتقال إلى المرحلة الثانية وملء الفراغ". 

    ورأت المصادر إن "إنجاز اتفاق بين كل من "قسد" والحكومة السورية سيكون الضامن الوحيد للمنطقة فبذلك ستسحب الذرائع من تركيا التي شعرت بالارتباك عند دخول الجيش السوري إلى تخوم منبج فكيف إذا دخل إلى المنطقة بكاملها". 

    وأكدت المصادر أن الجماعات المسلحة المتواجدة على جانبي خط الساجور في منبج والمدعومة من تركيا قسمت منبج إلى ثلاث جبهات وأنها تتخذ التدابير وتستعد لاندلاع المعركة منتظرة الأوامر التركية حيث لا يمكنها القيام بأي تحرك دون توجيه تركي. 

    ودخلت يوم السبت قافلة أمريكية مؤلفة من 200 شاحنة من كردستان العراق إلى الأراضي السورية محملة بأسلحة وذخائر للقوات الكردية في الوقت الذي تشهد أمريكا جدل حول إبقاء أو سحب الأسلحة من "قسد" بعد الانسحاب الأمريكي. 

    وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" أفاد يوم الأحد أمس الأول بأن الجيش الحكومي السوري نشر قواته بالحدود الغربية لمدينة منبج بمحافظة حلب ويتابع انتشاره بالمناطق الشمالية منها.

    وبحسب المراسل، "نشر الجيش السوري  قواته على طول الحدود الغربية لمنطقة منبج، وثبت نقاطه، ورفع العلم السوري في تلك النقاط، ويتابع عملية انتشاره على الجهة الشمالية منها في ظل هدوء حذر تشهده المنطقة".

    وكان الجيش السوري قد حشد قواته العسكرية في مدينة منبج السورية بطلب من قوات سوريا الديموقراطية، لمواجهة حشد تركي من الجهة المقابلة للحدود، وذلك بعد أيام على القرار الأمريكي بسحب جنوده من سوريا.

    وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.

    انظر أيضا:

    مشهدية: لا خيار أمام "قسد" إلا العودة إلى حضن الدولة السورية
    مفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" للاتفاق على دخول الجيش السوري إلى منبج وشرق الفرات
    متظاهر ضد "قسد": منبج ستلاقي مصير عفرين إذا لم تسلم للجيش السوري
    "قسد": مستمرون بحملتنا ضد "داعش" شرق الفرات بالتنسيق مع التحالف
    بعد الانسحاب الأمريكي... "قسد" لا تعارض رفع العلم السوري في منبج
    الكلمات الدلالية:
    شرق الفرات, قسد, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    افتتاح مدينة الشتاء في مركز معارض عموم روسيا في موسكو
    شاهد كيف يفضل الروس قضاء وقتهم في فترة الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك