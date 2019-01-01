موقع استخباراتي: إيران طلبت من "الجهاد الإسلامي" توسيع العمل العسكري في غزة

وذكر الموقع الإلكتروني العبري الاستخباراتي "ديبكا"، مساء أمس، الاثنين، أن إيران اتفقت مع المسؤولين الفلسطينيين الذين زاروا العاصمة طهران، خلال الأيام القليلة الماضية، على توسيع العمل العسكري في قطاع غزة، ومحاولة فتح جبهة ثانية في حال دخول الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية مع غزة.

© REUTERS / SUHAIB SALEM موقع استخباراتي: المقاومة الفلسطينية بصدد إسقاط نتنياهو

وأفاد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بأن الوفد الفلسطيني لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الأمين العام للحركة، وقائد الحركة في قطاع غزة، محمد الهندي، اتفقا مع المسؤولين الإيرانيين على توسيع العمل "الإرهابي" في القطاع، بمشاركة من حزب الله اللبناني وميليشيات عسكرية عراقية موالية لإيران، والتي تعمل تحت قيادة مباشرة من "كتائب القدس" الإيرانية.

وأورد الموقع الاستخباراتي العبري أن تصريح الجنرال تامير هايمان، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أمس الاثنين، من أن إيران يمكن أن تستخدم نفوذها المتزايد في العراق لتحويله إلى منصة انطلاق لشن هجمات على إسرائيل، يأتي للرد على هذا الاتفاق الإيراني الفلسطيني، خاصة لحركة الجهاد الإسلامي.

وأشار زياد النخالة في تصريحاته خلال تواجده في العاصمة الإيرانية، طهران، إلى أن الحركة الفلسطينية "الجهاد الإسلامي" نجحت مؤخرا في زيادة عدد القذائف والصواريخ التابعة للحركة في قطاع غزة، والتي أطلقت على مستوطنات غلاف غزة، هو تحد جديد لحركته الفلسطينية.

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، أن زياد النخالة التقى مع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وكذلك مع مستشار الأمن القومي الإيراني، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، خلال فترة زيارته ووفد حركة "الجهاد الإسلامي" في طهران.