السيسي وترامب يبحثان هاتفيا التعاون العسكري وملفات إقليمية هامة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجال العسكري.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، "أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبادلا التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد".

© REUTERS / CARLOS BARRIA السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم (صور)

وأضاف البيان: "كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصةً في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن".

وأشارت الرئاسة إلى أن "الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين".

وأكد السيسي خلال الاتصال على "إصرار مصر على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب ومن ثم أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الأميركي في هذا الشأن".

وأطلقت مصر في تموز/يوليو الماضي تدريبا بحرياً مشتركا مع الولايات المتحدة "استجابة النسر 2018"، بنطاق المياه الإقليمية للبحر الأحمر، وبمشاركة الأردن وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقبين.