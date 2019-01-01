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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    "نتفليكس" تحجب حلقة من برنامج ينتقد ولي العهد السعودي... ماذا جاء بها (فيديو)

    © REUTERS / SERGIO MORAES
    العالم العربي
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    حجبت شبكة Netflix حلقة من برنامج كوميدي ينتقد المملكة العربية السعودية بعد تلقي خدمة البث عبر الإنترنت شكوى من المملكة.

    العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
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    وحسب موقع صحيفة "فاينانشال تايمز" ركزت الحلقة الثانية من "قانون باتريوت" الذي يقدمه حسن منهج،على المملكة العربية السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتضمنت انتقادات لولي العهد محمد بن سلمان والحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.

    وقال منهج في بداية الحلقة: "الآن سيكون الوقت المناسب لإعادة تقييم علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. أعني ذلك كمسلم ، وكأميركي". كما وصف حرب اليمن بأنها "أكبر مأساة في عهد MBS ، مشيرًا إلى ولي العهد بأحرفه الأولى.

    ومن جانبها أكدت نتفليكس أنها قد حجبت الحلقة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، بعد أن طلبت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد بحجبها بزعم انتهاكها قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة.

    وبحسب "فاينانشال تايمز" أصبحت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في قطاعات التكنولوجيا والترفيه من خلال استثمارات ضخمة من جانب صندوق الثروة السيادية الذي يملك حصصاً بشكل مباشر في شركات مثل "أوبر" والعديد من المجموعات الأخرى بشكل غير مباشر من خلال دعمه صندوق SoftBank Vision في اليابان.

    وفي وقت لاحق من الحلقة التي تم حجبها، انتقد منهج وادي السليكون وحث شركات التكنولوجيا على التوقف عن الاستثمار في المملكة.

    وقالت "فاينانشال تايمز" إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لم تجب على طلب التعليق، لكن Netflix دافعت عن قرارها. وقالت الشركة: "نحن ندعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم وقمنا بحجب هذه الحلقة فقط في المملكة العربية السعودية بعد تلقينا طلبًا قانونيًا صالحًا ومتماشياً مع القانون المحلي".

    وقالت نتفليكس إن "هيئة تنظيم الاتصالات السعودية ذكرت أن المادة 6 من القانون هي السبب في الطلب". وتنص المادة على أن "إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر، هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 مليون ريال سعودي (800000 دولار).

    ورغم أنه تم حجب الحلقة من Netflix ، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين السعوديين مشاهدتها على قناة العرض الرسمية على YouTube.

     

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية
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