قناة عبرية: الأسد يعود إلى الحضن العربي

قالت قناة عبرية إن الرئيس السوري، بشار الأسد، يعود إلى الحضن العربي، بعد ثماني سنوات من "الحرب الأهلية".

وذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم، الثلاثاء، أن العالم العربي بدأ بالتهافت على الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك رغم مرور ثماني سنوات كاملة على "الحرب الأهلية" في سوريا، ومقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين وهجرتهم خارج البلاد، لكن الأسد نجح في العودة للعالم العربي مرة أخرى.

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