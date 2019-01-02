في أول لقاء مع منسوبي الوزارة...وزير الحرس الوطني السعودي الجديد: لا أحب أن أطيل الكلام (فيديو)

تحدث وزير الحرس الوطني السعودي الجديد، الأمير عبدالله بن بندر، في أول لقاء له مع منسوبي الوزارة، عن التوجه المقبل للوزارة وآلية العمل.

وأكد ابن بندر على أن مكتبه مفتوح للجميع في أي وقت، لتقديم المقترحات والآراء التي من شأنها تطوير مؤسسة الحرس الوطني.

جاء لقاء الأمير بعد أدائه القسم أمس الثلاثاء أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اول جلسة مجلس وزراء بتشكيله الجديد بحضور وزير الحرس الامير عبد الله بن بندر ، و وزير الدولة ومستشار الملك الامير تركي بن محمد بن فهد pic.twitter.com/azIXh0bXqO — الفهــد 🇸🇦 #2030 (@Fahad_J20) January 1, 2019

وفي البداية، قدم الأمير عبدالله بن بندر الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة بتولي الوزارة، مؤكدا أنه لا يحب أن يطيل في الكلام ويجب العمل.

وأضاف أن توجه القيادة وطموحها كبير جدا، وتريد أن ترتقي بهذا القطاع الحساس والمهم؛ لأنه من ركائز الدولة.

وقال وزير الحرس الوطني: "مكتبي مفتوح للجميع، وإن كان هناك اقتراح أو رأي فالمكتب مكتبكم والوزارة لخدمة الجميع، والهدف الأسمى هو الرقي بهذا الكيان التاريخي المهم".

وأدى ابن بندر القسم أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض أمس الثلاثاء، رفقة عددا من الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى وذلك عقب صدور أوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.