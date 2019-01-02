نائب لبناني يطالب بوتين بحماية أجواء بلاده

بعد أن أصبحت الأجواء اللبنانية مجالا مفتوحا للطائرات الإسرائيلية تنفذ عبرها غاراتها الجوية على أهداف داخل سوريا.

علق النائب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل، هاني قبيسي، على صفحته على "تويتر" مغردا "الكيان الصهيوني صباح أول يوم من عام ٢٠١٩ الطائرات الصهيونية فوق سماء الجنوب تخترق السيادة اللبنانية".

#الكيان_الصهيوني ، صباح اول يوم من عام ٢٠١٩ الطائرات الصهيونية فوق سماء الجنوب تخترق السيادة اللبنانية ، من واجب الدولة الطلب من الرئيس بوتين حماية اجواء لبنان. — Hani Koubeissi (@HaniKoubeissi) January 1, 2019

وأضاف قبيسي قائلا "من واجب الدولة الطلب من الرئيس بوتين حماية أجواء لبنان".

يذكر أن لبنان يفتقد لوسائل الدفاع الجوي الحديثة ويقتصر على مضادات جوية مع الجيش اللبناني التي لا يمكنها صد هجمات وغارات الطيران الإسرائيلي الذي يخترق السيادة اللبنانية يوميا.