فيديو يوثق لحظات قبل قسم الأمراء والوزراء أمام الملك سلمان... ماذا قال لهم

وثق مقطع فيديو، نشر مساء أمس الثلاثاء، لحظات ما قبل قسم الأمراء والوزراء الجدد أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقا لصحيفة "المواطن" الإلكترونية السعودية، أكد "الملك سلمان، العزم على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، مجددا توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة".

وأشار العاهل السعودي، خلال جلسة مجلس الوزراء بعد إعادة تشكيله، إلى "ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ (2019م) من بشائر الخير، واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030".

وشدد الملك سلمان على "أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم"، معربا عن "ترحيبه بأصحاب المعالي الوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة".

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، تعديلات على مجلس الوزراء برئاسته، وأمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

كما قرر الملك سلمان إعفاء عادل الجبير من منصب وزير الخارجية، الذي تولاه منذ 29 أبريل/نيسان 2015، وتعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقرر تعيين إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي الأسبق ورجل الأعمال المشهور في المملكة، وزيرا جديدا للخارجية.