مدينة عربية ضمن أفضل 10 مدن خلال احتفالات رأس السنة الجديدة

رفعت "ناشيونال جيوغرافيك" تقريرا خاصا قيمت خلاله احتفالات رأس السنة في عواصم العالم واحتلت فيه مدينة عربية المركز السابع ضمن أجمل مدن العالم التي احتفلت بقدوم عام 2019.

وبحسب "ناشيونال جيوغرافيك" احتلت مدينة نيويورك الأمريكية المركز الأول ضمن أجمل وأضخم الاحتفالات بقدوم رأس السنة الجديدة وتلتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وبعدها ريو دي جانيرو البرازيلية.

أما المركز الرابع فكان من نصيب العاصمة البريطانية لندن وتلتها كل من باريس الفرنسية ومدريد الإسبانية.

We deserve to be among top 10 New Year’s eve celebrations #Lebanon #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/GLelSQzum7 — Samah (@samah_hs) January 1, 2019

عربيا احتلت بيروت المركز السابع عالميا ضمن التصنيف متقدمة على كل من طوكيو اليابانية وسيدني الأسترالية.

وكانت العاصمة بيروت قد ودعت العام 2018 واستقبلت العام الجديد باحتفال أقيم في ساحة النجمة — وسط بيروت، تحت شعار "Beirut Celebrates 2019"، وبمشاركة عدد كبير من اللبنانيين الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية.

وشارك في تنظيمه جمعيات وشركات خاصة وأحياه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والموسقيين، بالإضافة إلى عروض بهلوانية وفرق رقص استعراضية شاركت في الحفل.