مدينة عربية ضمن أفضل 10 مدن خلال احتفالات رأس السنة الجديدة

وبحسب "ناشيونال جيوغرافيك" احتلت مدينة نيويورك الأمريكية المركز الأول ضمن أجمل وأضخم الاحتفالات بقدوم رأس السنة الجديدة وتلتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وبعدها ريو دي جانيرو البرازيلية.
Top 10 New Year’s Eve Celebrations https://t.co/0Hd3huRAbX pic.twitter.com/dv8VuhMHLj— Entertaining WE (@hindustanAbi) January 2, 2019
أما المركز الرابع فكان من نصيب العاصمة البريطانية لندن وتلتها كل من باريس الفرنسية ومدريد الإسبانية.
We deserve to be among top 10 New Year’s eve celebrations #Lebanon #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/GLelSQzum7— Samah (@samah_hs) January 1, 2019
عربيا احتلت بيروت المركز السابع عالميا ضمن التصنيف متقدمة على كل من طوكيو اليابانية وسيدني الأسترالية.
Thank u @saadhariri for the amazing night #beirutcelebrates2019 ❤️⚡️ pic.twitter.com/LLYgqf8YUg— ᐯᎥᛕ丅ᗝᖇ ᒎ | #LF ☦️ (@lf_viktor) January 1, 2019
وكانت العاصمة بيروت قد ودعت العام 2018 واستقبلت العام الجديد باحتفال أقيم في ساحة النجمة — وسط بيروت، تحت شعار "Beirut Celebrates 2019"، وبمشاركة عدد كبير من اللبنانيين الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية.
#HappyNewYear2019 from the heart of Beirut 🎆 #BeirutCelebrates2019 pic.twitter.com/9dSHySG6pB— Éliane Abi-Sleiman (@ElianeA_S) January 1, 2019
وشارك في تنظيمه جمعيات وشركات خاصة وأحياه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والموسقيين، بالإضافة إلى عروض بهلوانية وفرق رقص استعراضية شاركت في الحفل.
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