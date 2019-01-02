أول قرار من قطر في 2019... زيادة ضريبية بنسبة 100% على هذه المواد

فرضت قطر، زيادة ضريبية بنسبة 100% على الكحول اعتبارا من أمس الثلاثاء، الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.

وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة "على المنتجات الضارة بالصحة" اعتبارا من العام 2019.

© AFP 2018 / PATRICK BAZ قطر تسمح بتناول المواد الكحولية في كأس العالم 2022

وجاء الإعلان عن الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع ، الجهة الوحيدة المخولة بيع الكحول في الإمارة، ونشرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة تتضمن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية، مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة 100%.

وأكد مسؤول قطري، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، صحة القائمة.

ولا يعتبر شرب الكحول غير قانوني في قطر وهو متاح في الفنادق، كما يمكن لغير القطريين شراء الكحول بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولكن يحظر شرب الكحول في الأماكن العامة، كما يمنع إدخالها إلى البلاد.

وكان حسن الذوادي، الذي قاد ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، قال إنه "سيسمح بتناول المواد الكحولية ولكن في أماكن بعيدة". وأضاف قائلا: "أنا شخصيا ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة".