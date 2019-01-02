جنبلاط في أول تغريدة له في عام 2019 يتكلم عن سوريا

في أول تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، اللبناني وليد جنبلاط، في عام 2019 توجه فيها إلى اللبنانيين وتطرق إلى النظام في سوريا.

وجاء في التغريدة التي نشرها على حسابه على "تويتر" كاتبا "جميع المحبين والأصدقاء والأنصار والحزبيين واللبنانيين على أمل بسنة جديدة أفضل وهذا يتطلب درجة عالية من الحكمة والتعقل والحنكة".

ينعاد على جميع المحبين والاصدقاء والانصار والحزبيين واللبنانيين.على أمل بسنة جديدة أفضل وهذا يتطلب درجة عالية من الحكمة والتعقل والحنكة.وفي هذه المناسبة كٌتب علينا ان نستمر في المواجهة السياسية والفكرية للنظام السوري وأطماعه وغدره.لن نخاف من التحدي.سيبقى فينا وينتصر 🙏🙏🌹🌹 pic.twitter.com/p1yG5SKBCq — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 1, 2019

وأضاف:"في هذه المناسبة كٌتب علينا أن نستمر في المواجهة السياسية والفكرية للنظام السوري وأطماعه وغدره لن نخاف من التحدي".

وختم جنبلاط قائلا "سيبقى فينا وينتصر".