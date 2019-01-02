الحريري: أعمل مع عون على حل عقدة وحيدة تقف أمام تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عقب لقاءه مع الرئيس ميشال عون، مساء أمس الثلاثاء، إن العمل جار على تذليل العقد لتشكيل الحكومة.

ونقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" عن الحريري قوله، إن هناك عقدة وحيدة لا تزال تقف في طريق عملية تشكيل الحكومة وإنه يعمل مع عون على حلها.

© AFP 2018 / ANWAR AMRO "تسريب" يثير الجدل في لبنان... ومكتب سعد الحريري يحسم الأمر

وبعد أن بدت انفراجة وشيكة الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لنظام تقاسم السلطة على الأساس الطائفي المعمول به في لبنان، ظل الجمود مسيطرا على المشهد. لكن الحريري قال يوم الأحد إنه ما زال يعتقد أن الحكومة ستخرج للنور في أوائل العام الجديد.

وتعهد الحريري بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تدر على قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات الرقمية في لبنان استثمارات دولية بمليارات الدولارات بهدف دفع الاقتصاد بعد سنوات من النمو الضعيف.

ولبنان دون حكومة منذ انتخابات أجراها قبل قرابة ثمانية أشهر حيث تختلف مواقف الفرقاء السياسيين بشأن توزيع الحقائب الوزارية مما يزيد اقتصاد البلاد اضطرابا.