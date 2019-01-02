ملعب زايد يستعد لأضخم قداس في شبه الجزيرة العربية

ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة الرسولية المسيحية لجنوب شبه الجزيرة العربية الأسقف، باول هيندر، أن توزيع بطاقات الدعوة لحضور القداس سيتم عبر الكنائس الموجودة في شبه الجزيرة العربية مشيرا في الوقت ذاته أن عدد الراغبين في الحضور قد يتجاوز بكثير قدرة استيعاب الملعب".
ومن المتوقع أن توزع معظم الدعوات بين الكنائس الكاثوليكية في الإمارات وعمان واليمن، فيما سيخصص جزء صغير منها للكنائس في البحرين والكويت وقطر.
وسيجري القداس العام للبابا فرانسيس في ملعب زايد الرياضي في أبوظبي.
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