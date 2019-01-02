ملعب زايد يستعد لأضخم قداس في شبه الجزيرة العربية

© AP Photo / Uncredited بابا الفاتيكان يقيم أول قداس من نوعه في شبه الجزيرة العربية... ويزور أكبر مسجد في الإمارات

وكشفت صحيفة " National " ​الإماراتية بأن قداس العام لبابا ​الفاتيكان​ فرانسيس الذي سيجري في 5 فبراير/شباط في ​أبو ظبي​ يمكن أن يتخطى الأرقام القياسية في المنطقة من حيث الحضور والذي سيتخطى الـ 120 ألف شخص.

ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة الرسولية المسيحية لجنوب شبه ​الجزيرة​ العربية الأسقف، باول هيندر، أن توزيع بطاقات الدعوة لحضور القداس سيتم عبر الكنائس الموجودة في شبه الجزيرة العربية مشيرا في الوقت ذاته أن عدد الراغبين في الحضور قد يتجاوز بكثير قدرة استيعاب الملعب".

ومن المتوقع أن توزع معظم الدعوات بين الكنائس الكاثوليكية في الإمارات وعمان واليمن، فيما سيخصص جزء صغير منها للكنائس في ​البحرين​ و​الكويت​ وقطر.

وسيجري القداس العام للبابا فرانسيس في ملعب زايد الرياضي في ​أبوظبي​.