نائبة عراقية تبرر إطلاقها للعيارات النارية في مكان عام (فيديو)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للنائبة في البرلمان العراقي وحدة الجميلي وهي تطلق النار في الهواء من داخل سيارة.

وأثارت الحادثة غضبا واسعا في المجتمع العراقي، تزامنا مع إعلان وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 77 آخرين نتيجة الألعاب والعيارات النارية العشوائية التي رافقت الاحتفال برأس السنة الميلادية في العراق.

وطالب ناشطون السلطات العراقية بإلقاء القبض على النائبة ومحاسبتها، كون إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة أو الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون العراقي بالسجن.

النائبة #وحدة_الجميلي هل تعرف هذا القرا: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل السلطة المختصة». pic.twitter.com/7KJeYySGuL — nezar alabadi (@nezar_alabadi) January 1, 2019

​من جانبها بررت النائبة وحدة الجميلي في منشور قالت فيه "استميحكم عذرا، أنا امرأة عشائرية، وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية، وكان الرصاص خلب "صوتي فقط".

بدوره، قال الخبير القانوني أمير الدعمي إن: "ظهور نائبة من خلال فيديو ترمي بمسدس بالهواء جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 30 من قانون العقوبات العراقي التي عرّفت الشروع بالقتل كونها (البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها).