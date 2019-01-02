بالصورة... ولي عهد دبي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تجمعه مع النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو خلال تواجده في الأمارات.

وذهب اللاعب البرتغالي إلى الإمارات لحضور فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويا تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

A great player and a greater friend @Cristiano pic.twitter.com/vRYRhDCiLL — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 2, 2019

ويقام المجلس يومي 2 و3 يناير/كانون الثاني الجاري في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد"، وهي المشاركة الرابعة للنجم البرتغالي في المؤتمر.

وكان رونالدو قد نشر مجموعة من الصور الأخرى في دبي، خلال احتفالاته برأس السنة الجديدة مع عائلته وأصدقائه.