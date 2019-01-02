قطر تستحوذ على 5% من خطوط جنوب الصين الجوية

أعنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استحواذها على نسبة 5% من شركة خطوط جنوب الصين الجوية.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "يسر مجموعة الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن إتمام اتفاقية شراء، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى الاستثمار في أقوى شركات الطيران في العالم، وحرصها المتواصل على تعزيز وتعديد عملياتها وشبكة وجهاتها".

#الخطوط_الجوية_القطرية تعلن عن الإستحواذ على 5.00% في خطوط جنوب الصين الجويةhttps://t.co/hBriAXj7AA pic.twitter.com/qd9atg8WLy — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 2, 2019

​وتابع البيان أنه "في يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تم إنجاز اتفاقية شراء لأسهم من الفئة A والفئة H لشركة خطوط جنوب الصين الجوية المحدودة (خطوط جنوب الصين الجوية)، والتي تنصّ على الاستحواذ على ما مجموعه 5.00 بالمئة تقريبا من إجمالي رأس المال المعلن عنه لخطوط جنوب الصين الجوية".