السيسي يعلن عن "البطل الحقيقي في مصر"

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "البطل الحقيقي في مصر" والذي يراه الرئيس خلال عام 2018.

وقال السيسي أنه تأمل العام الماضي "باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقى".

وتابع الرئيس المصري حديثه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "فهو الذي خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ووجه السيسي دعوة إلى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مصر من أجل "توحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا.. رجالا ونساء.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام ٢٠١٩ ".