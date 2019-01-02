قطر تتخذ قرارا عاجلا لاستقطاب وسائل الإعلام العالمية

وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع "المدينة الإعلامية".

وقال مجلس الوزراء القطري، إنه "وافق على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع المدينة الإعلامية، والتي تهدف إلى استقطاب وسائل إعلام عالمية، وتحقيق ريادة إعلامية في المنطقة والعالم"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

مجلس الوزراء يوافق على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء مدينة اعلامية تسمى "المدينة الاعلامية".#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢ يناير ٢٠١٩

​وكان مجلس الشورى القطري (البرلمان) وافق، في الـ26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية في البلاد، بعد مداولات استمرت نحو ثلاثة أشهر، داخل أروقة المجلس.

ومن المقرر، أن تكون "المدينة الإعلامية" في قطر منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، وتعمل على جذب الإعلام العالمي، وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية، مع اختيار الشركات الإعلامية وفقا لمعايير محددة، ومراعاة العادات والتقاليد داخل الدولة.

وفي موضوع آخر، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع إنشاء مركز بيانات عالمي لشركة "مايكروسوفت" في دولة قطر، تحت اسم "أزور للحوسبة السحابية".

مجلس الوزراء يوافق على مشروع انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر "أزور للحوسبة السحابية".#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢ يناير ٢٠١٩

​يأتي ذلك، في وقت تشهد قطر فيه أزمة سياسية بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.