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14:43 02 يناير/ كانون الثاني 2019
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    سفينة تعبر العين السخنة قبل دخول قناة السويس

    مميش: اليوم تتحقق الفوائد الفنية والاقتصادية لقناة السويس الجديدة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق مهاب مميش، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي يومي في تاريخها.

    وقال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء 2 يناير/كانون الأول، إن عدد السفن العابرة للقناة من الاتجاهين اليوم، وصل إلى  72 سفينة، بإجمالي حمولات 5.1 مليون طن.

    الفريق مهاب مميش
    © Sputnik . Suez Canal Authority
    مهاب مميش: تنمية منطقة قناة السويس يوازي توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر
    موضحا أن عدد السفن العابرة من الشمال، بلغ 33 سفينة بحمولات 2 مليون طن، فيما عبرت 39 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.1 مليون طن.

    وأشار مميش في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أنه بعبور هذا العدد من السفن للممر الملاحي للقناة، تسجل القناة ثاني أكبر رقم قياسي في تاريخها في عبور السفن خلال يوم واحد.

    ولفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن القناة شهدت، اليوم أيضا، عبور 12 سفينة عملاقة تزيد حمولتها عن 150 ألف طن للسفينة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما يؤكد، بحسب مميش على نجاح رؤية القيادة السياسية وإدارة هيئة قناة السويس في التعاطي مع متغيرات حركة التجارة العالمية. هذا وقد عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

    وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة MSC SVEVA بحمولة 196 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عُمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة MILAN MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

    الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
    © Sputnik .
    مميش يشيد بالعاملين بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس ويؤكد استكمال المشروعات
    وأكد الفريق مميش أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات مصر والعالم بالعام الميلادي الجديد، وتؤكد ذلك الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، بما لا يدع مجالا للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة  كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصر.

    وأضاف الفريق مميش أن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل التطوير المستمر للمجرى الملاحي والسياسات التسويقية المرنة، التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري، لاسيما زيادة قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول العالمي، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

    انظر أيضا:

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