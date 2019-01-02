تسجيل
14:43 02 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    غزو الكويت

    بتوجيهات من الديوان الأميري... سلطات الأمن الكويتية توقف الإعلامية المثيرة للجدل

    © AP Photo / Anonymous
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    أوقفت المباحث الجنائية في الكويت، الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، عائشة الرشيد، وذلك على خلفية قضايا شكاوى رفعها الديوان الأميري وعدد من الموظفين بالديوان.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    الكويت... تعريف "البدون" يعطل إقرار حقوقهم
    ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن "هناك خمسة قضايا، رفعت على عائشة الرشيد، بعضها من الديوان الأميري، والبعض الأخر من موظفين بالديوان الأميري، تمت الإساءة لهم من قبل الرشيد، من خلال قانون الإعلام المرئي والمسموع".

    وأكدت المصادر، أنه "يجري التحقيق مع الرشيد، وبعدها سيتم التقرير إن كان سيتم حجزها أو الإفراج عنها علي ذمة القضايا".

    وكانت محكمة الجنايات الكويتية نظرت، في الـ24 يونيو/حزيران 2015، في قضية أمن دولة المتهم فيها الإعلامية عائشة الرشيد والمخرج خالد الراشد، وقررت حبسهما 3 سنوات ودفع كفالة 1000 دينار (3300 دولار أمريكي)، مع وقف النفاذ، وذلك على خلفية بث أخبار كاذبة عن دخول "قائد فيلق القدس"، الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى الكويت.

    ونفت الرشيد، الاتهام المسند إليها، مؤكدة أنها طرحت تساؤلا عن دخول سليماني إلى الكويت، لتنبيه وزارة الداخلية، وأن لديها مصادر أبلغت بمعلومات أمنية خطيرة جدا.

    وصرحت الإعلامية الكويتية، في لقاء تلفزيوني، في مارس/آذار الماضي، بأن "ما صنعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 4 سنوات، لم تحققه الكويت الغنية والدول الثرية الأخرى في منطقة الخليج، خلال 30 عاما".

    انظر أيضا:

    مدفعية ومدرعات أمريكية... ماذا رصد العراقيون قادما من الكويت
    خارجية الكويت تلمح إلى "تطور" في علاقات الخليج مع سوريا قريبا
    بعد جدل "لائحة الإرهاب"... بيان عاجل من سوريا بشأن الكويت
    الرئيس الأسد وأمير الكويت وسط العاصمة السورية دمشق (صورة)
    الكويت تصدر قرارا ضد سوريا يخالف ما أعلنته الإمارات والبحرين
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الكويتية الإيرانية, قضايا, العلاقات المصرية الكويتية, حبس, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأسرة الحاكمة في الكويت, الديوان الأميري الكويتي, الأمن الكويتي, الحكومة الكويتية, الداخلية الكويتية, قائد قيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, عبد الفتاح السيسي, الكويت, إيران, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الألعاب النارية بمناسبة السنة الجديدة في سيدني، أستراليا
    الاحتفال بعيد رأس السنة 2019 في روسيا والعالم
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك