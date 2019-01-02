"حزب الله": الحكومة قريبة من التشكيل

أعلن رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، ​محمود قماطي، أن الحكومة اللبنانية أصبحت​ قريبة من التشكيل ملوحا بغياب العقبات الخارجية التي تعيق تشكيلها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" كلام قماطي خلال لقائه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأربعاء، حبث قال "لم نحمّل أي فريق المسؤولية في إفشال الحكومة، وإذا دخلنا بتحميل المسؤولية سيتعقّد التشكيل"، مشددا على أن "الغصة ستتحول إلى أمل قريبا وفق المجريات، وإن تأخرت قليلا بسبب خلل طرأ في اللحظة الأخيرة".

وأضاف قماطي "أكدنا للراعي أن جميع المعنيين في تشكيل الحكومة جادون، ولا عقبات خارجية، إنما خلل حصل في اللحظات الأخيرة وتجري معالجة هذا الخلل".

وشدد على أن "الرؤساء الثلاثة متعاونون لتشكيل الحكومة، والعلاقة متينة مع ​الرئيس ميشال عون​ ومع ​التيار الوطني الحر،​ ووثيقة التفاهم ما زالت قائمة".

كما اعتبر قماطي أن حزب الله لم يأسر الحكومة أصلاُ ليفك أسرها"، في إشارة إلى اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء العقدة الأخيرة أمام تأليف الحكومة، والمتمثلة في موقف اللقاء التشاوري.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عقد اجتماعا مع عون أمس الثلاثاء، أكدا خلاله عزمهما على إكمال مهمة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.