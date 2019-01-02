قطر ترد على الإمارات بشأن استمرار الأزمة الخليجية في 2019

ردت دولة قطر، على توقعات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بشأن استمرار الأزمة الخليجية، ووقوع انفراجات في سير الأزمة اليمنية خلال عام 2019.

وذكر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، في معرض تعليقه على تصريحات قرقاش، أن الوزير الإماراتي "يقدم توقعاته، في محاولة لفرض سياسة أمر واقع من وجهة نظره".

ووصف الدبلوماسي القطري توقعات قرقاش بأنها "مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم سواء في حصار قطر أو الغرق في الملفين اليمني والليبي، بخلاف تضعضع سمعتهم على المستوى الدولي نظرا للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها".