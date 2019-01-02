قطر ترد على الإمارات بشأن استمرار الأزمة الخليجية في 2019

وذكر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، في معرض تعليقه على تصريحات قرقاش، أن الوزير الإماراتي "يقدم توقعاته، في محاولة لفرض سياسة أمر واقع من وجهة نظره".
ووصف الدبلوماسي القطري توقعات قرقاش بأنها "مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم سواء في حصار قطر أو الغرق في الملفين اليمني والليبي، بخلاف تضعضع سمعتهم على المستوى الدولي نظرا للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها".
الوزير قرقاش يقدم توقعاته على المستوى السياسي لسنة 2019 ،في محاولة لفرض سياسة امر واقع من وجهة نظره ولكنها مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم سواء في حصار قطر او الغرق في الملف اليمني والليبي ،بخلاف تضعضع سمعتهم على المستوى الدولي نظرا للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها pic.twitter.com/TXGXjA9ZVC— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 1, 2019
وعلاوة على توقعاته بشأن الأزمة القطرية، قال قرقاش: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩". وفسر سبب استمرار المقاطعة، "أن قطر مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، مؤكدا استمرار الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة".
في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩ لانها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الامير السابق وعبره يدافع عن ارث أوقع الدوحة في مأزقها.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 1, 2019
كما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن عام 2019 سيشهد انفراجة للأزمة اليمنية، مشددا على أن القضية في اليمن لابد من أن يمهد لها بحوار داخلي جدي.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
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