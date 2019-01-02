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    الأردن: إيران أبلغتنا باحتجاز ثلاثة أردنيين وأنهم بصحة جيدة

    © Sputnik . Said Tsarnaev
    العالم العربي
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    أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت سفارة بلاده في طهران، أمس الثلاثاء، بوجود ثلاثة أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية، كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري بالمياه الاماراتية.

    عمان — سبوتنيك. ونسب بيان صحافي صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، للقطارنة، القول إن "وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلمت سفارتنا في طهران منذ يوم أمس الثلاثاء بوجود ثلاثة أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية".

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
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    وأضاف بأن الأردنيين الثلاثة "كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري بالمياه الإماراتية مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى. وتواصلت الوزارة لهذا الأمر مع الجانب الإيراني الذي أكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة وأن عملية احتجازهم ستكون قصيرة"، مبيناً أنه "سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك في جنوب غربي إيران".

    وأضاف القطارنة بأن "السفارة تلقت اتصالا هاتفيا صباح هذا اليوم من أحد المواطنين المحتجزين، مؤكدا أنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من قبل السلطات الإيرانية وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم".

    وتابع أنه "بناءً على ذلك قامت السفارة الأردنية بالتواصل مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل هذه الإجراءات — على حد تعبير القطارنة الذي أشار إلى أن "السفارة [الأردنية] ستقوم بتنظيم [هذه الإجراءات] بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإيرانية للمساعدة في الإفراج عنهم وعودتهم سالمين بأسرع وقت ممكن".

    وفي يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 أعلن القطارنة نبأ فقدان الاتصال مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه ثلاثة مواطنين أردنيين بالإضافة إلى مصريين اثنين وإماراتي منذ مساء الخميس الماضي، وقامت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل اليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم. وتمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمان بهذا الخصوص.

    وقامت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقتذاك، بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل اليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم، كما قامت الوزارة بتوجيه السفارة الأردنية في طهران لمخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية للمتابعة، كما تمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمان لنفس الغاية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران تحتجز أردنيين, الحكومة الاردنية, الأردن
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