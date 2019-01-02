الأردن: الصيادين المحتجزين في إيران يتمتعون بصحة جيدة واحتجازهم سيكون قصيرا

عمان — سبوتنيك. ونسب بيان صحافي صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، للقطارنة، القول إن "وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلمت سفارتنا في طهران منذ يوم أمس الثلاثاء بوجود ثلاثة أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية".
وأضاف القطارنة بأن "السفارة تلقت اتصالا هاتفيا صباح هذا اليوم من أحد المواطنين المحتجزين، مؤكدا أنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من قبل السلطات الإيرانية وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم".
وتابع أنه "بناءً على ذلك قامت السفارة الأردنية بالتواصل مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل هذه الإجراءات — على حد تعبير القطارنة الذي أشار إلى أن "السفارة [الأردنية] ستقوم بتنظيم [هذه الإجراءات] بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإيرانية للمساعدة في الإفراج عنهم وعودتهم سالمين بأسرع وقت ممكن".
وفي يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 أعلن القطارنة نبأ فقدان الاتصال مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه ثلاثة مواطنين أردنيين بالإضافة إلى مصريين اثنين وإماراتي منذ مساء الخميس الماضي، وقامت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل اليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم. وتمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمان بهذا الخصوص.
وقامت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقتذاك، بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل اليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم، كما قامت الوزارة بتوجيه السفارة الأردنية في طهران لمخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية للمتابعة، كما تمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمان لنفس الغاية.
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